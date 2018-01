Bolsa abre em alta com mercado otimista sobre a condenação de Lula

Em meio ao início do julgamento do ex-presidente Lula em Porto Alegre nesta quarta-feira, 24, os mercados locais abriram mostrando otimismo em relação a uma possível condenação de Lula. Na abertura, o Índice Bovespa abriu em alta de 1,18%, aos 81.631,17 pontos. O dólar recuava 0,67%, sendo cotado a R$ 3,21.

Os mercados financeiros brasileiros já precificaram ampla derrota do ex-presidente no julgamento. Na hipótese de os três juízes federais da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal negarem o recurso de Lula, ainda que divergindo sobre o tempo de prisão, o dólar permaneceria no patamar atual, podendo até mesmo cair a 3,12 a 3,15 reais

As ações dos bancos e da própria bolsa de valores sobem, no dia do julgamento do recurso de condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no TRF-4, em Porto Alegre. Há pouco, BB ON tinha alta de 1,68%, Bradesco ON, de 0,67%, Bradesco PN, de 1,38%, Itaú Unibanco PN, de 1,21%, e B3 ON, de 1,39%. O Ibovespa subia 1,18%, aos 81.630 pontos.

Com investidores apostando em uma derrota de Lula, as ações da Eletrobrás iniciaram o pregão com ganhos. Há pouco, Eletrobras ON subia 1,16%, enquanto ação PNB, 2,03%. /EQUIPE BROADCAST, COM REUTERS