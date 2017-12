Bolsa abre em alta, influenciada por câmbio A bolsa paulista abriu os negócios com sinal positivo, influenciada pelo recuo na taxa de câmbio. O Ibovespa registra alta de 0,92%, há pouco. A expectativa dos analistas, no entanto, é de que bolsa alterne momentos de alta com outros de baixa durante o dia, com volume de negócios fraco, a exemplo do que já vem ocorrendo nos últimos dias. Os investidores continuam apreensivos, sem querer assumir posições faltando apenas quatro dias úteis para a reunião do Copom, dia 14. Enquanto aguarda a reunião do Copom, o mercado vai monitorar as variáveis que medem a temperatura da economia americana. Mais tarde, às 11h30, sai mais um indicador importante nos EUA: o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 3 de fevereiro. A expectativa dos analistas é de um número maior do que o apurado na semana anterior. Às 13 horas serão divulgados os dados de vendas e estoques do atacado em dezembro.