Bolsa acentua alta e rompe patamar de 21 mil pontos A queda frustrante de 0,5% da produção industrial em outubro, destaque nos jornais de hoje, já influenciou o mercado ontem, mas seu efeito nos negócios se limitou ao "lado bom". Ou seja, um crescimento menor na produção industrial impediria ou limitaria uma alta de juros. Para a Bolsa, trata-se de uma perspectiva favorável, já que o investimento em ações passa a ser mais atrativo dentro de um cenário com juros mais baixos. Hoje a escalada otimista continua. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - rompeu com folga os 21 mil pontos logo após a abertura, em mais uma marca batida antes de terminar 2003. Às 12h04, está em 21.265 pontos, em alta de 1,80%. Juros e dólar Apesar do discurso mais cauteloso do presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, sobre as perspectivas para juros (veja matéria no link abaixo), as taxas no mercado futuro continuam em queda. O contrato negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuro (BM&F), com vencimento em janeiro, paga taxa de 16,560% ao ano, frente a 16,620% ao ano no fechamento de ontem. O dólar comercial está em queda. Às 12h04, a moeda norte-americana é cotada a R$ 2,9330 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,31% em relação às últimas operações de ontem. A mínima cotação do dia está em R$ 2,9310.