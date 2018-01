Bolsa acumula alta de 4,78% em cinco dias A Bovespa fechou em alta de 1,24%, com volume financeiro de R$ 930 milhões. Na semana, o índice acumulou valorização de 4,78%. No ano, a alta está em 41,10%. Entre as ações que compõem o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? os destaques de alta nesta sexta feira foram: as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Eletropaulo, que subiram 13,27%; e Comgás PNA, com avanço de 10,34%. No mercado de juros futuros, as taxas continuaram em queda. Os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com taxas pós-fixadas e vencimento em abril, pagavam taxa de 18,73% ao ano, frente a 18,97% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em janeiro negociavam a uma taxa de 19,36% ao ano, frente a 19,56%. O dólar manteve a tendência de queda frente ao real. Nessa sexta-feira, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 2,9060 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,89%. Com este resultado, a moeda norte-americana acumula baixa de 17,91% no ano.