Bolsa: analistas destacam os melhores setores em 2003 Analistas do mercado de ações apostam em um ano de recuperação para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2003, mas recomendam cautela na hora de investir. Há vários focos de instabilidade no mercado interno e externo, o que deixa mais imprevisível quando essa recuperação acontecerá. Portanto, reforça-se a recomendação de que apenas os recursos que não têm uma data definida para resgate sejam direcionados para a compra de ações. Entre os setores destacados pelos analistas para este ano estão o de empresas com dívida em dólar, exportadoras, setor bancário e telecomunicações. O diretor de renda variável do Unibanco, Jorge Simino, recomenda que os investidores adotem uma postura mais conservadora na hora de formar uma carteira de ações e, no início do segundo semestre, se o cenário continuar positivo, atuar de forma mais agressiva. Ele aposta que o setor de telecomunicações, mais especificamente os papéis de telefonia fixa, deve ter um bom desempenho em 2003. Simino também avalia que as ações de exportadoras continuarão a ter uma performance positiva. O diretor de renda variável do ABN Amro Asset Management, Ricardo Schneider, concorda que os papéis de empresas exportadoras continuarão com bons rendimentos. ?O setor de exportação deve ter uma força grande neste ano, pois o comércio exterior está sendo muito defendido e debatido nesse novo governo?, explica. Neste setor, ele destaca os papéis de siderurgia e mineração, como a Vale do Rio Doce e Votorantim. O diretor do ABN avalia que as empresas do setor de energia elétrica podem representar um bom ganho também em 2003, mas com uma condição: uma regulamentação melhor para o setor. ?É preciso criar regras adequadas para incentivar o investimento externo e criar novas políticas para comercialização de energia velha e nova?, avalia. Se o governo criar realmente esta nova regulamentação, Ricardo Schneider acredita que papéis como Cemig, Copel e Eletrobras podem ter uma boa valorização. Ricardo Schneider também aposta no setor de telefonia fixa. Ele acredita que papéis como Telemar e Brasil Telecom podem ser um bom investimento. ?As empresas de telefonia fixa que estão se consolidando com empresas celulares podem tornar o setor bem mais sólido e lucrativo?, avalia. Ele também aponta a Petrobras como uma boa opção para 2003. ?O papel vai seguir a tendência do preço da matéria-prima e, caso o cenário de crise na Venezuela e eminência de guerra no Oriente Médio permaneçam, o preço do petróleo continuará alto. Conseqüentemente, as ações da Petrobras poderão subir ainda mais?, ressalta. Empresas com dívida em dólar O executivo da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann, ressalta que as empresas que tinham dívidas em dólar e sofreram grandes perdas em 2002 podem se recuperar neste ano. Ele indica que papéis como Eletropaulo, Sabesp e Usiminas podem ter uma boa recuperação com queda da cotação da moeda norte-americana. Setor bancário O diretor de renda variável do HSBC, Lúcio Graccho, tem apostas muito semelhantes. Além dos papéis de empresas de telecomunicações e exportadoras, ele avalia que as ações do setor bancário também podem trazer rendimento atraente em 2003. ?As empresas de telefonia fixa são amplas geradoras de caixa e têm uma concorrência mais tranqüila do que as celulares, por isso tornam-se mais interessantes?, avalia. Ele indica como boa opção para investimento papéis da Telemar, Brasil Telecom e Telesp fixa. Entre os papéis do setor bancário, ele destaca as ações do Bradesco e Itaú. ?É um setor consolidado e que tem uma rentabilidade sempre preservada. O alto risco de dívida já passou com a transição tranqüila do novo governo. Por isso, passa a ser um setor atraente para 2003?, alerta. Alimentos O diretos do ABN acredita que o mercado ainda enxerga com cautela um possível crescimento do setor de alimentos, mesmo com o maior incentivo do novo governo às exportações. ?O mercado internacional ainda coloca uma série de restrições aos alimentos produzidos pelas empresas brasileiras. Por isso, fica difícil avaliar se setor terá uma melhor desempenho?, avisa Ricardo Schneider. Já o diretor de renda variável do HSBC acredita em um melhor desempenho do setor alimentos e bebidas neste ano. Ele acredita que papéis de empresas como Sadia, Perdigão e Ambev podem ser beneficiados com o incentivo do governo à exportação. ?Estas empresas podem aumentar seu poder de exportação e ter um maior lucro a partir deste ano?, prevê Lúcio Graccho.