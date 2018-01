Bolsa apura saída de R$ 32,9 milhões de recursos estrangeiros A movimentação dos investidores estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresenta saldo negativo no mês de março, até o dia 17. A saída de recursos soma R$ 32,9 milhões ? resultado de um volume de compras de R$ 3,960 bilhões e de vendas em R$ 3,993 bilhões. Com este resultado, a movimentação de investidores estrangeiros em Bolsa em 2004, até o dia 17 de março, está positivo em R$ 1,890 bilhão. Os dados são do site da Bolsa (www.bovespa.com.br). Os números mostram também que a participação dos investidores pessoa física é a maior nesse mês, até o dia 17. Do total de recursos negociados em Bolsa no período, 29,5% são de pessoa física; 29%, de investidores institucionais, e 26,8%, de investidores estrangeiros. No mês passado, os números mostraram outro cenário, com a participação dos investidores estrangeiros superando o volume aplicado por pessoa física e institucionais.