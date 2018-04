Bolsa argentina cai 0,79% com boato O índice Merval, da Bolsa de Buenos Aires, fechou em queda de 3,10 pontos (0,79%), em 387,54 pontos. O volume ficou em 22 milhões de pesos. Como toda sexta-feira, operadores atribuíram a queda a boatos, desmentidos pelo governo, de um novo feriado bancário. Outro fator foram as dificuldades do governo do Presidente Eduardo Duhalde no Congresso do país. As ações da Perez Comapnc, do setor de energia, caíram 0,5% antes da divulgação de seus resultados no primeiro trimestre. As do BBV Banco Francés fecharam em queda de 7%. As da Telecom Argentina caíram 5% e as da Renault recuaram 6,3%. As informações são da Dow Jones.