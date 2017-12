Bolsa argentina cai 1,73% A bolsa de Buenos Aires fechou com o índice Merval em queda de 1,73%. "As ações foram atingidas pelas quedas dos mercados no exterior. Os temores quanto à desaceleração da economia dos EUA levaram os investidores locais a saírem do mercado", comentou um trader ouvido pela Dow Jones. Outros fatores negativos foram o novo recuo do real frente do dólar e a expectativa quanto ao resultado da oferta de US$ 3 bi em títulos do Tesouro argentino para um swap de até US$ 3 bi em dívidas.