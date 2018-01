Bolsa argentina sobe com expectativa de ajuda do FMI A Bolsa de Buenos Aires fechou com o índice Merval em alta de 16,92 pontos, ou 3,35%, em 520,82 pontos. O volume somou 35,96 milhões de pesos. Analistas disseram que os negócios foram impulsionados pela aposta dos investidores de que o país estaria próximo a fechar um acordo de ajuda financeira global. O mercado refletiu hoje o anúncio feito pelo FMI na sexta-feira à noite, de que sua diretoria deverá votar em janeiro um programa de ajuda de curto prazo à Argentina, para cobrir o período até a posse do novo governo, a ser eleito no final de abril. No mercado de câmbio, o peso subiu a 3,465 por dólar, de 3,485 por dólar do fechamento de sexta-feira. As informações são da Dow Jones.