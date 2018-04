Bolsa argentina volta a operar hoje A Bolsa de Buenos Aires reabrirá suas operações hoje, depois de ter passado uma semana fechada. A expectativa entre os operadores não são muito boas, apesar de terem passado o último mês com o Merval nas alturas, já que as ações foram a única opção encontrada para quem queria remeter divisas do país. Desde o dia 3 de dezembro, quando o então governo de Fernando De la Rúa decretou as restrições bancárias e cambiais, os preços das ações subiram tanto que o Merval chegou a ter altas de 14%. Para o analista da consultoria Argentina Research, Rafael Ber, os preços vão cair porque estavam destorcidos com uma cotação local insustentável, o que nos levará à uma volta aos níveis normais?, disse. Leia o especial