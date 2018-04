Bolsa: avalie demais índices de referência O Índice Bovespa (Ibovespa) é a principal e mais conhecida referência para medir o desempenho médio das ações na Bolsa de São Paulo. Nem sempre, contudo, ele reflete a variação de ações menos negociadas, embora com destaque no mercado. São papéis que, setorialmente ou por outros critérios, são agrupados em torno de outros índices que, por sua vez, servem de referência também para fundos de investimento. Um deles é o Índice Brasil (IBX), composto por mais de cem ações e melhor balanceado. Os fundos atrelados a ele vêm obtendo resultados mais atraentes nos últimos anos, com risco menor. Em 2002, enquanto o Ibovespa registra alta de 1,27%, o IBX acumula valorização de 10,61%. Desde o início de 2000 até agora, o Ibovespa apura baixa de 19,54% e o IBX, valorização de 8,70%. O Ibovespa é composto pelas ações mais negociadas na bolsa, enquanto o IBX leva em conta o volume financeiro em ações de cada empresa movimentada em pregão. É por aí que o IBX se aproxima mais da realidade do mercado e embute risco menor para o aplicador, por ser mais diversificado, comenta Rodrigo Noel, gerente de Administração de Recursos do BBM. O desempenho negativo do Ibovespa nos últimos anos reflete, principalmente, o recuo dos papéis de telecomunicações, que compõem quase 40% da carteira do índice. A queda dessas ações segue a desvalorização do setor no mundo e os movimentos especulativos com as privatizações que ocorreram com essas empresas, diz Caio Marques Pereira Lima, gestor da Hedging-Griffo. O diretor de Renda Variável do HSBC Investment Bank, Lúcio Graccho, afirma que o Ibovespa é mais instável, alvo de especulações, porque dele derivam os mercados futuro, de índice e de opções. "O IBX é um retrato mais fiel em relação à importância dos setores e das empresas, sem ser alvo de manipulações." Opção Segundo o gestor da Griffo, as diferenças entre os índices mostra ao investidor que a aplicação em ações não precisa ser baseada, necessariamente, na composição do Ibovespa. "Investimentos que não seguem índices podem ser mais defensivos ou oferecer ganho maior." Lima explica ainda que existem outros fundos que replicam índices da bolsa que podem ser mais abrangentes. O FGV-100, por exemplo, espelha o desempenho das cem maiores empresas, excluídas as públicas e os bancos. Em outras carteiras em que a rentabilidade não está amarrada a índices de ações, os gestores podem ter mais flexibilidade e até definir metas ligadas à inflação, com menor dependência do mercado de ações. Os analistas lembram, no entanto, que o Ibovespa também tem vantagens. Por representar as mais negociadas, em caso de forte alta do mercado, essas ações refletirão o movimento com maior intensidade que as menos negociadas, diz Noel. Como aplicar O diretor de Investimentos do Mellon Brascan, Eduardo Rezende, explica que o meio mais fácil e barato de investir para quem procura um rendimento de acordo com a variação do IBX ou do Ibovespa são os fundos. "Se fosse compor carteira similar a um índice, gastaria muito dinheiro com taxas de corretagem." Os encargos cobrados por fundos que seguem o IBX e o valor mínimo de aplicação exigido são, em geral, semelhantes aos cobrados pelos fundos com metas ligadas ao Ibovespa. Em carteiras com gestão mais ativa pode ser cobrada também uma taxa de performance sobre o porcentual que exceder o índice estabelecido como meta. Noel lembra que o investimento em ações não deve ter data definida para resgate. "Quem tentar acertar os tempos de compra e venda está fadado a perder dinheiro." Lima diz que nos fundos ativos, em que o gestor tem maior capacidade de atuação, é mais acentuada a ocorrência de perdas e o investidor que permanecer no fundo por pouco tempo corre maior risco.