Bolsa bate mais um recorde e dólar fecha em queda De olho no bom volume de ingresso de capital estrangeiro, no bom desempenho da economia brasileira e em notícias corporativas favoráveis,, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,12%. Mais um dia de recorde para o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - que fechou em 41.979,2 pontos, o 23º recorde do ano e o terceiro consecutivo, superando a marca de 41.515,4 pontos apurada ontem. O Índice operou entre a máxima de 42.016 pontos (+1,20%) e a mínima de 41.446 pontos (-0,17%). Com esse resultado, passou a acumular altas de 4,0% em maio e de 25,48% em 2006. O volume financeiro também foi forte, de R$ 3,443 bilhões, o segundo maior do ano, sem contar vencimentos de opções. O dia já começou animado no mercado de ações com notícias corporativas que ajudaram a dar um tom otimista aos negócios e também a inflar o giro financeiro. O principal destaque coube às ações preferenciais da Embratel, que refletiram a decisão da sua controladora Telmex de promover uma oferta pública para compra da totalidade das ações ordinárias e preferenciais da operadora brasileira. Também o ingresso de capital estrangeiro ajudou a inflar o giro financeiro. Até o dia 4 deste mês, com apenas três dias úteis, a Bolsa já havia registrado ingresso líquido de capital externo de R$ 440 milhões. E, no dia 5, teriam entrado mais cerca de R$ 100 milhões líquidos, segundo uma fonte do mercado de ações. O dólar comercial fechou no patamar mínimo desta terça-feira, vendido a R$ 2,0610, em queda de 0,43% em relação aos últimos negócios de ontem. Durante o dia, o dólar oscilou até a máxima de R$ 2,0800. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana acumula queda de 1,25% em maio e de 11,35% neste ano.