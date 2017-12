Bolsa bate novo recorde e fecha em alta de 0,84% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve mais um dia de recorde. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? chegou a romper os 24 mil pontos nesta tarde. Fechou num nível menor, ainda assim recorde, de 23.916 pontos. A alta foi de 0,84% e o volume financeiro somou R$ 1,552 bilhão, significativo para uma sexta-feira. Os grandes parceiros do mercado doméstico continuam sendo as pessoas físicas e os estrangeiros. No mês, até dia 6, os diferentes tipos de fundos de ações haviam captado R$ 162,69 milhões, reduzindo a perda de captação com ações nos últimos 360 dias para R$ 1,343 bilhão. Os dados são da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Paralelamente, a Bovespa divulgou hoje que a entrada de capital externo em janeiro, até o dia 6, já supera o total alcançado no mesmo mês do ano passado. O superávit obtido entre compras e vendas de investidores estrangeiros chega a R$ 370,218 milhões. O C-bond, principal título da dívida brasileira negociado no exterior, voltou a bater recorde hoje, cotado acima do seu valor de face (valor prometido no vencimento do título). Às 18h27, o C-Bond subia 0,69%, cotado a 100,875% do valor de face. O risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ?, nesse horário, caía 5 pontos, para 408 pontos base - menor patamar desde 24 de outubro de 1997. Juros e dólar No mercado de juros futuros, as taxas recuaram. Os títulos com juros pós-fixados (DIs) e vencimento em julho de 2004, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxa de 15,15% ao ano, ante 15,29% de ontem. Os contratos com vencimento em janeiro negociavam com taxa de 15,11% ao ano, ante 15,29% ao ano ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8330 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,81% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,8480 e oscilou da máxima de R$ 2,8510 à mínima de R$ 2,8320. Com o resultado de hoje, o dólar registra baixa de 2,41% em janeiro e acumula queda de 14,54% nos últimos doze meses.