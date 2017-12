Bolsa bate novo recorde e fecha em alta de 1,37% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) bateu novo recorde de pontuação, hoje ao subir 1,37%, atingindo 21.489 pontos. O índice superou a marca anterior, de 21.296 pontos, registrada no dia 10. O volume financeiro somou R$ 950 milhões. Analistas atribuíram o bom comportamento do mercado acionário às bolsas de Nova York. O índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? fechou em alta de 1,02% e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet ? encerrou em alta de 1,7%. No mercado de juros futuros, os negócios com taxas pós-fixadas (DI) com vencimento em julho foram os mais negociados (269.514 contratos) e encerraram o dia projetando juros de 15,55% ao ano, ante 15,76% ao ano ontem. O contrato com vencimento em janeiro, o segundo mais negociado (186.096 contratos), registrou taxa de 16,22%, ante 16,21% ao ano ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9340 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,10% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9330 e oscilou da máxima de R$ 2,9370 à mínima de R$ 2,9290. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 0,44% em dezembro e acumula baixa de 17,12% no ano.