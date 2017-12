Bolsa bate novo recorde e juros futuros recuam mais Apesar de esperada, a emissão de títulos brasileiros favoreceu o mercado financeiro nesta segunda-feira. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - manteve seu bom ritmo e fechou em alta de 1,34%, e bateu novo nível histórico, de 24.236 pontos, rompendo outra resistência, a dos 24 mil pontos. No ano, índice já acumula uma valorização de 8,99%. No mercado de juros, o entusiasmo também esteve presente. No final da tarde, os contratos de juros pós-fixados (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) mostravam recuo nas taxas de juros em relação ao fechamento de sexta-feira passada. Os contratos com vencimento em julho pagavam juros de 15,10% ao ano, ante 15,15% de sexta-feira. O papel com vencimento em janeiro de 2005 estava com taxa de 15,10% ao ano, ante 15,11% na sexta-feira. No fechamento do mercado cambial, a moeda norte-americana encerrou o dia no patamar de R$ 2,7900, em baixa de 1,52% em relação às últimas operações de sexta-feira. Trata-se do patamar mais baixo desde 24 de junho de 2002. O dólar iniciou o dia no patamar de R$ 2,8240 e oscilou da máxima de R$ 2,8360 à mínima de R$ 2,7840. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana registra queda de 3,89% em janeiro e baixa de 15,33% nos últimos doze meses.