Bolsa bate recorde de negócios e dólar fecha em alta de 0,48% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 3,1400 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,48% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 3,1300 e oscilou entre a máxima de R$ 3,1500 e a mínima de R$ 3,1260. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 1,57% em junho e acumula alta de 8,16% em 2004. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 2,15% às 16h37. Segundo informações da Bolsa, o número de negócios bateu recorde às 16h21. Foram realizadas 79.536 transações até este horário, superando a marca de 79.494 negócios apurada em 15 de outubro de 2003. No mercado de juros futuros, os contratos de juros pós-fixados com vencimento em janeiro de 2005 pagam taxa de 16,980% ao ano, estável em relação ao fechamento de ontem. No final da tarde de hoje, o Comitê de política Monetária (Copom) divulgará sua decisão sobre a Selic, a taxa básica de juros da economia. A expectativa do mercado financeiro é de manutenção da Selic em 16% ao ano.