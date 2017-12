Bolsa bate recorde de número de negócios A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,30% e o resultado foi o retorno do Ibovespa ? Índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? abaixo dos 18 mil pontos, para 17.942 pontos. O volume financeiro somou R$ 3,249 bilhões, sendo que R$ 824 milhões vieram do exercício de opções sobre o índice (operações no mercado futuro). O giro total foi o quinto maior da história da Bolsa. A Bovespa bateu ainda novo recorde de número de negócios, com 79.139 transações. O dólar comercial saiu de ligeira queda no início da tarde para fechar em alta de 0,32%, cotado a R$ 2,8390 na ponta de venda dos negócios. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas (DIs) e vencimento em abril fecharam o dia com juros de 17,63% ao ano - no mesmo nível do fechamento de ontem. Já os contratos com vencimento em julho fecharam com juros um pouco menores, em 17,43% ao ano, frente 17,45% ao ano negociado ontem. Nesta quarta-feira, o Brasil lançou US$ 1,5 bilhão em bônus com vencimento em sete anos. Os papéis foram negociados a 98,992 centavos por por dólar, com taxa de retorno de 9,45%, e a data do vencimento ficou marcada para o dia 22 de outubro de 2010. Analistas prevêem que, após esta captação, a agência de classificação de risco Fitch Ratings poderá elevar a classificação do Brasil.