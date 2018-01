Bolsa bate recorde e dólar cai A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) disparou nesta segunda-feira, acompanhando a valorização das bolsas em Nova York. Em Wall Street, notícias sobre fusão e aquisição impulsionaram as compras de ações. A queda dos preços do petróleo também ajudaram a formar um ambiente favorável lá fora. Por aqui, o mercado viu espaço para subir, depois da realização de lucros na semana passada (venda de ações para apurar o ganho obtido). O Índice Bovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em alta de 3,21%, com recorde de 42.654 pontos. Operou entre a máxima de 42.660 pontos (+3,22%) e a mínima de 41.282 pontos (-0,11%). Com esse resultado, a Bolsa passou a acumular altas de 1,72% em dezembro e de 27,50% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,596 bilhões. O fechamento da bolsa paulista nesta segunda-feira chamou a atenção dos operadores para três fatores. O primeiro deles foi a quebra do recorde de pontuação. O segundo, o fato de o Ibovespa ter ultrapassado, com força, a barreira psicológica dos 42 mil pontos. E o terceiro fator foi a forte valorização dos papéis da Petrobras, mesmo com a queda dos preços do petróleo no mercado internacional. O dólar comercial fechou em queda, cotado a R$ 2,1665 (-0,02%) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e na mínima do balcão a R$ 2,1640 (-0,18%). Já o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - acentuou a baixa e atingiu a mínima por volta das 18 horas - queda de 2,18% ou 5 pontos a 224 pontos base - por causa da bem-sucedida reabertura dos bônus Globais denominados em reais com vencimento em 2022, no valor de US$ 750 milhões.