Bolsa bate recorde e dólar cai mais A baixa liquidez e uma boa dose de otimismo mantiveram a Bolsa paulista em terreno positivo nesta última segunda-feira do ano. Depois de ter atingido a máxima de 26.084 pontos durante o dia, o Ibovespa encerrou os negócios em 25.936 pontos, um novo recorde histórico, registrando alta de 0,23%. O otimismo entre os operadores é observado em função do crescimento econômico em 2004 e das perspectivas de novas taxas positivas para 2005. O mercado também vê com bons olhos a redução das estimativas de inflação para o próximo ano, apesar de haver alguma reserva quanto às elevadas taxas de juros. Uma pesquisa da Economática mostra que a Bovespa registra este ano, até o último dia 23, o segundo maior giro financeiro de sua história, com R$ 257 bilhões no mercado à vista. O montante, ajustado pelo IPCA até 30 de novembro, perde apenas para o giro de 1997, de R$ 287 bilhões - também corrigido pelo mesmo critério. A cifra de 2004 supera em 41% a do ano passado, que ficou em R$ 182 bilhões. O acompanhamento da Economática indica ainda que a Bolsa já bateu este ano recorde em número de negócios, com 6.744.269 transações, até o último dia 23. O resultado supera, até agora, em 38% a marca de 2003 (4.875.412 negócios). O mercado animou-se também com os dados da balança comercial da semana passada, que registrou superávit de US$ 1,188 bilhão, acumulando US$ 33,08 bilhões no ano. Com isso, o superávit ultrapassou a meta do governo para 2004, de US$ 32 bilhões. As exportações no ano já chegam a US$ 94,898, podendo passar a marca dos US$ 95 bilhões nesta última semana de 2004. Fechamento - O dólar comercial fechou na cotação mínima, em baixa de 0,19%, a R$ 2,69 - menor desde o último dia 20 (a R$ 2,676). O contrato futuro de petróleo caiu mais de 6% em Nova York. O euro atingiu nova marca histórica ante o dólar norte-americano: US$ 1,3642. E o risco Brasil recuou 9 pontos, para 377 pontos-base - o mais baixo desde 23 de outubro de 1997.