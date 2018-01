Bolsa bate recorde e dólar fecha no nível mais baixo do ano O mercado financeiro teve uma jornada positiva na volta do feriado da cidade de São Paulo. A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) agradou o mercado, embora tenha sido considerada neutra pela maioria dos analistas. A tranqüilidade predominou no dia do depoimento do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos. O Ibovespa, Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o pregão de hoje a 38.014 pontos, alcançando nova máxima histórica de pontuação. A variação no dia foi de 1,64 % e o volume negociado atingiu R$ 2,9 bilhões. Este é o maior volume desde 14 de dezembro de 2005 quando foram registrados R$ 4,5 bilhões, dos quais R$ 1,16 bilhão representou operação de mercado futuro. Analistas são unânimes em afirmar que a tendência para o mercado de ações é de alta, mas ninguém descarta uma realização de lucros (venda de ações para apurar o ganho obtido) no curtíssimo prazo. A bolsa brasileira já bateu sete recordes seguidos de pontuação neste mês. Clique aqui para saber mais informações sobre o mercado de ações. O dólar comercial fechou a quinta-feira em queda de 0,71%, cotado a R$ 2,2310. É o patamar mais baixo da moeda norte-americana neste ano.