Bolsa bate recorde e dólar recua mais A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,31%, com pontuação recorde de 38.539 pontos. Foi o 12º recorde em pontuação deste ano. Operou entre a máxima de 38.678 pontos (+0,67%) e a mínima de 38.032 pontos (-1,01%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular altas de 0,41% em fevereiro e de 15,19% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,488 bilhões. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,1160 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,38% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os sinais de arrefecimento das exportações neste mês por causa do patamar atual do pronto motivaram um novo alerta hoje do ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, sobre o risco do câmbio atual para a economia como um todo. Logo depois, o ministro ponderou que poderá haver reação das exportações em março e abril, quando começam os embarques de commodities agrícolas.