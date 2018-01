Bolsa bate recorde e dólar sobe pelo 6º dia consecutivo Em dia de feriado de Ação de Graças nos EUA, um novo recorde foi alcançado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesta quinta-feira. No fechamento dos negócios, o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em 42.069 pontos, em alta de 0,37% em relação aos últimos negócios de ontem. O recorde anterior foi alcançado no dia 9 de maio, com 41.979 pontos. Os negócios na Bolsa foram impulsionados pela perspectiva do governo de alavancar os investimentos na Eletrobrás - transformando-a na "Petrobras do setor", como disse nesta quarta-feira o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. As ações da Eletrobrás lideram desde a abertura a lista de maiores altas e encerraram o dia nesta posição, com valorização de 7,36%. Os negócios com ações das empresas de comércio eletrônico Submarino e Americanas.com, que anunciaram na manhã de hoje um acordo de fusão, ajudaram a movimentar os negócios na Bolsa. As ações do Submarino dispararam, já que a empresa será a que mais ganhará com a operação. No encerramento dos negócios, elas fecharam em alta de 15,81%, cotadas a R$ R$ 60,80. Só em novembro, a alta acumulada é de 38,97%. Numa avaliação preliminar, os especialistas citam a distribuição de dividendos (divisão de lucros)aos acionistas da Submarino, de R$ 500 milhões, além do fato de a empresa passar a fazer parte de uma nova realidade, muito maior, pois a Americanas.com movimenta dois terços do total de vendas e lucros da nova companhia. A fusão, em si, é considerada positiva para as duas empresas. "Imagine a Vivo se unindo à TIM. É uma eliminação de um grande concorrente", disse um gestor. Já o dólar voltou a subir, ainda com cautela em relação ao segundo mandato do presidente Lula, com fluxo negativo na primeira parte da manhã e com a expectativa de medidas fiscais, algumas delas - como desoneração de PIS e Cofins para construções produtivas - anunciadas no começo de tarde. A moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 2,1680, em alta de 0,09%. Em novembro, acumula alta de 1,17%.