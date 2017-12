Bolsa bate recorde e é o melhor investimento em novembro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) bateu novo recorde em pontos hoje, encerrando o dia em 25,128,3 pontos, com alta de 1,10%. Com este resultado, a Bolsa encerra o mês de novembro com alta de 9,01% e foi o melhor investimento no período. No acumulado do ano, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? acumula alta de 13,01%. O dólar comercial teve mais um dia de forte queda, motivada pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e das captações realizadas por empresas e bancos no exterior. A moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 2,7170 na ponta de venda dos negócios ? cotação mais baixa do dia ?, em baixa de 1,13% em relação aos últimos negócios de ontem. Esta cotação também é a mais baixa desde 19 de junho de 2002. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 4,97% em novembro e baixa de 6,41% em 2004.