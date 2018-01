Bolsa bate recorde e risco Brasil atinge menor nível A expectativa de um ano promissor na economia e a participação de investidores estrangeiros na compra de ações provocaram uma forte valorização na bolsa paulista nesta terça-feira. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em alta de 3,08%, com pontuação recorde de 34.540 pontos. Com este resultado, a bolsa passou a acumular alta de 3,24% este ano. O volume financeiro disparou para R$ 2,442 bilhões. O risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - recuou a um nível histórico. O indicador registrou hoje mais uma baixa recorde, furando pela primeira vez na história a marca dos 300 pontos. Às 18 horas, o risco estava em 299 pontos base, com queda de 12 pontos. Quanto menor esta taxa, menor é o prêmio que o Brasil precisa pagar aos investidores que assumem o risco dos títulos brasileiros. Neste patamar, o Brasil paga 2,99 pontos porcentuais acima dos juros dos títulos norte-americanos, considerados sem risco. O dólar comercial encerrou o dia a R$ 2,3310, em queda de 0,38%.