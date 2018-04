Bolsa bate terceiro recorde consecutivo A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) iniciou a semana com nova marca recorde no fechamento, aos 48.921,2 pontos. Este é o sétimo fechamento recorde de abril e o terceiro consecutivo. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - avançou 2,08%. O indicador também bateu pontuação histórica no intraday (durante os negócios), aos 49.021,5 pontos. O giro financeiro somou R$ 6,62 bilhões. As bolsas de valores dos Estados Unidos também fecharam em alta nesta segunda-feira, completando a recuperação dos índices após a turbulência iniciada no final de fevereiro. Os lucros sólidos do Citigroup, um acordo para a compra da companhia de crédito estudantil Sallie Mae e dados positivos sobre vendas do varejo que sugeriram uma economia forte deram força a Wall Street. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,86%, para 12.720 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,06%, para 2.518 pontos. (Com Reuters)