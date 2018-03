Bolsa cai 0,28% com cenário ruim nos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo chegou a bater os 13 mil pontos hoje, patamar atingido pela última vez em 30 de abril do ano passado, mas no final do pregão a alta não se sustentou. O Ibovespa encerrou a quarta-feira em baixa de 0,28%, para 12.920 pontos, com negócios de R$ 724 milhões. Depois de seguidas altas, o mercado acionário brasileiro foi atingido pelo cenário internacional, segundo operadores. Os investidores norte-americanos reagiram mal aos dados desanimadores sobre vendas no varejo e também no mercado de trabalho na última semana. O número de pedidos de auxílio-desemprego caiu na última semana mas a média das últimas quatro semanas atingiu o maior nível em mais de um ano. A bolsa eletrônica Nasdaq caiu 1,13% e o Dow Jones perdeu 0,81%. Na Europa, as bolsas foram pressionadas por notícias corporativas ruins e pela decisão do BCE de não mexer na taxa de juro. O pior desempenho foi o da bolsa de Frankfurt, que caiu mais de 3,5%.