Bolsa cai 0,72% Hoje o volume de negócios não foi grande, havendo poucas indicações para o mercado. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou a tarde em baixa de 0,72%, com volume financeiro de R$ 545 milhões, seguindo a tendência da Nasdaq, que caiu 1,06% - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nove Iorque. A queda da taxa básica de juros Selic, para 17% ao ano, já vinha sendo em parte antecipada e foi pequena, só devendo ser sentida mais a médio prazo. Destaca-se o efeito gradual de atrair investidores de fundos de renda fixa que a Bolsa deve ter, a partir da redução da Selic de duas semanas atrás de 18,5% para 17,5% ao ano. O início do prazo para a população usar o FGTS para comprar ações ordinárias da Petrobras também não chegou a mobilizar o mercado. Tudo vai depender, segundo operadores, do grau de adesão das pessoas à oferta. (leia mais a respeito nos links abaixo) A exceção foram as ações do setor de telecomunicações sofreram quedas hoje, em função das regras definidas para a exploração da banda C de telefonia celular. De acordo com as regras divulgadas hoje pela Anatel, as empresas de telefonia fixa estão proibidas de participar da licitação da Banda C da telefonia celular, o que levou muitos investidores a venderem os papéis. Afinal, essas empresas ficarão de fora do que tem sido considerado um bom filão de negócios. Com isso, Embratel foi a segunda maior queda do Ibovespa hoje (-4,01%), e Brasil Telecom caiu 2,62%. (leia mais a respeito da nova banda C de telefonia celular no link abaixo)