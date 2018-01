Bolsa cai 1,02% e dólar fica estável Fechou em baixa de 1,02% nesta quinta-feira o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo. As maiores altas do índice foram Brasil Telecom Par ON (+4,04%), Ambev PN (+2,95%) e Telemar ON (+2,07%). As maiores baixas foram Eletropaulo PN (-7,07%), Light ON (-6,45%) e Net PN (-4,84%). O movimento financeiro ficou em R$ 2,960 bilhões. O dólar comercial fechou estável em R$ 2,4350.