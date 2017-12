Bolsa cai 1,35% e juros futuros recuam A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 1,35%, para 20.972 pontos. O volume financeiro somou R$ 1,173 bilhão. Às 17h30, o C-bond ? principal título da dívida brasileira negociado no exterior ? recuava 0,83%, para 96,938 centavos de dólar. Consequentemente, o risco Brasil ? taxa que mede a confiança dos investidores estrangeiros na capacidade de pagamento da dívida do país ? subia 22 pontos, para 502 pontos-base. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas (DI), com vencimento em janeiro de 2004, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), manteve sua trajetória de baixa, refletindo as expectativas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzirá a Selic, a taxa básica de juros da economia, na sua reunião da próxima semana. O contrato fechou com juros de 16,540% ao ano, frente a 16,560% ao ano ontem O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9450 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,34% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana iniciou o dia no patamar de R$ 2,9410 e oscilou da máxima de R$ 2,9470 à mínima de R$ 2,9400. Com o resultado de hoje, o dólar registra queda de 0,07% em dezembro e acumula baixa de 16,81% no ano.