Bolsa cai 1,36% com alta da inflação nos EUA A alta da inflação nos Estados Unidos reforçou a expectativa de que a taxa de juros norte-americanas vai subir e fez a bolsa de São Paulo cair 1,36%. O bom volume negociado de R$ 2,104 bilhões se deu em razão do vencimento de opções sobre índice futuro na Bovespa, associado ao vencimento do contrato de índice futuro na BM&F. Nos EUA, o índice Dow Jones recuou 0,03% e a Nasdaq perdeu 0,26%. O mercado de juros fechou antes da decisão do Copom de reduzir de 16,25% para 16% os juros básicos da economia. O contrato de juros futuros de maio, o que indica as expectativas para a reunião de hoje, foi o campeão em negócios: somou 2 56.070 contratos, fechando em 15,81%, contra 15,84% de ontem.