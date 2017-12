Bolsa cai após cinco pregões em alta Após cinco altas seguidas, os investidores da bolsa paulista realizaram lucros hoje, acompanhando as bolsas européias e norte-americanas. O Ibovespa fechou em queda de 0,32%, com giro financeiro de R$ 979 milhões. A bolsa de Londres fechou em baixa de 0,18%, a de Paris recuou 0,93% e a de Frankfurt perdeu 0,64%. Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 0,12% e a Nasdaq recuou 0,92%. Às 18h15, o risco Brasil caía 26 pontos, para 537 pontos. No mercado de juros, a primeira prévia do IGP-M de abril veio em 0,52%, acima do previsto pelos analistas - entre 0,30% e 0,45%. Mas os investidores estão esperando é o IPCA, que serve de parâmetro para as metas de inflação e será divulgado nesta quinta-feira. Os contratos futuros registraram discretas altas. A aposta dos investidores de uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic na reunião do Copom na próxima semana vem se fortalecendo. Também animou o mercado de juros a viagem do diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Alexandre Schwartsman, aos Estados Unidos, vista como um sinal de que o governo brasileiro está negociando um emissão de títulos no mercado internacional.