Bolsa cai com nova alta do petróleo A nova alta do petróleo (0,63%, para a US$ 44,80) voltou a afetar o resultado das bolsas brasileira e norte-americanas. Em Wall Street, o Dow Jones recuou 0,06% e o Nasdaq caiu 1,45%. O Ibovespa fechou em baixa de 0,77%, para 21.570 pontos, com volume de R$ 1,228 bilhão. O dólar comercial ficou todo o dia em alta e fechou com valorização de 0,26%, a R$ 3,037. O mercado de títulos da dívida externa operou com fraca liquidez. O C-Bond terminou em queda de 0,26%, a 95,00 centavos de dólar. O risco País encerrou em alta de 3 pontos, em 585 pontos base. No mercado de juros, o IPCA de julho perto do piso das expectativas fez as taxas recuarem. Na BM&F, os DIs de janeiro ficaram em 16,63%, contra 16,72% de ontem.