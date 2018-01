Bolsa cai e dólar e juros ficam estáveis A bolsa paulista encerrou a quarta-feira em queda de 1,26%, para 18.307 pontos, com volume financeiro de R$ 948 milhões. O dólar oscilou perto da estabilidade e fechou em ligeira alta de 0,03%, a R$ 2,862. As taxas de juro projetadas no mercado de futuro restraram uma pequena alta, mas o mercado continua apostando na queda da Selic em novembro.