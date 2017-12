Bolsa cai e juros estáveis A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,07%. Ontem, a alta na Bovespa foi interrompida pela forte queda de mais de 3% da Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações do setor de tecnologia. Ainda assim, o mercado interno resistiu, com a Bovespa recuando apenas 0,8%. Operadores comentam que o investidor aproveitou a queda em Nova Iorque para vender papéis que tinham se valorizado muito nos pregões anteriores, como Petrobras e Telemar, mas buscou alternativas em outros papéis, como os de segunda linha e do setor elétrico. Há pouco, a Nasdaq registrava alta de 0,23% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas em Nova Iorque - operava em queda de 0,52%. No mercado de juros, títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros de longo prazo, pagavam taxas de 18,46% ao ano. Ontem papéis com as mesmas características fecharam o dia no mesmo patamar.