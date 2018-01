Bolsa cai forte com alta nos títulos dos EUA A forte alta dos títulos norte-americano afetou o mercado financeiro brasileiro dos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia de reunião do Copom. Em Nova York, o índice Dow Jones fechou em baixa de 1,01% e o Nasdaq recuou 2,23%. A bolsa paulista caiu 2,46%, para 21.810 pontos, com giro financeiro de R$ 1,194 bilhão. A queda fez o Ibovespa acumula queda de 1,91 este ano. O dólar comercial operou em alta e acima dos R$ 3,00 o dia todo. No fechamento, a moeda norte-americana subiu 0,80%, a R$ 3,030. No mercado da dívida externa, o C-Bond encerrou em queda de 0,53% a 93,6875 centavos de dólar. O risco Brasil fechou em alta de 18 pontos, em 607 pontos base. As projeções de juros futuros também subiram. O vencimento janeiro/05, o mais líquido na BM&F, encerrou em 16,44%, acima dos 16,34% de segunda-feira.