Bolsa cai forte com crise política; mercado espera juro estável O mercado financeiro iniciou a quarta-feira nervoso com a crise política que envolve o PT e o governo. Depois de subir 3,38% ontem, a bolsa de São Paulo abriu em forte queda hoje. Por volta das 11h30, o Ibovespa já devolvia a alta de terça-feira e registrava queda de 3,19%. O dólar, que caiu ontem, abriu em ligeira alta de 0,01%. Os juros futuros para janeiro de 2007, os mais negociados na BM&F, que também recuaram na terça, começaram a quarta-feira em alta de 0,5%. Apesar do nervosismo, a maioria dos analistas ainda espera que Comitê de Política Monetária mantenha hoje a taxa Selic em 19,75% ao mês.