Bolsa cai, mas dólar fica estável Embora o clima fosse de otimismo no fechamento dos mercados ontem, em função da maior estabilidade do cenário político, houve uma reviravolta hoje em função da divulgação do CPI - Índice de Preços ao Consumidor dos EUA. Esse Índice ficou num patamar ligeiramente mais elevado do que o esperado, porém suficiente para derrubar as bolsas norte-americanas. (Leia mais a respeito nos links abaixo.) O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em queda de 0,60%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 2,28%. Essas quedas afetaram a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que fechou em queda de 0,11%. E os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,53 % ao ano, frente a 18,45% ao ano ontem. O dólar, contudo, fechou estável, em R$ 1,7970, principalmente devido ao anúncio, esperado há algumas semanas, de uma operação de lançamento de novos títulos da dívida externa brasileira - em bônus globais com vencimento em sete anos -para substituir parte dos atuais bradies. Espera-se que o governo brasileiro consiga condições melhores para a sua dívida com essa operação, especialmente juros efetivos menores. Se o governo tiver sucesso, será um bom indicador de aumento na confiança dos investidores estrangeiros no Brasil, o que deve indicar que a confiança no Brasil aumentou. E se o quadro da economia dos EUA não se deteriorar, o fluxo de investimentos estrangeiros no Brasil pode aumentar. Leia mais sobre o desempenho dos mercados hoje a seguir.