Bolsa chega perto de 22 mil pontos, mas reduz alta à tarde A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrava leve alta de 0,09%, às 17h57. Hoje o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa ? chegou perto dos 22 mil pontos. No patamar máximo, atingiu 21.913 pontos. O volume de negócios estava em R$ 974 milhões neste horário. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas (DI), com vencimento em janeiro de 2004, pagavam taxa de 16,250% ano, mesmo patamar apresentado ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9090 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,38% em relação às últimas operações de ontem. Em Nova York, a Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet ? apresentava alta de 0,37%, às 18h01. Já o índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? recuava 0,26% nesse mesmo horário.