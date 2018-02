Bolsa coreana cai com realização de lucros O mercado sul-coreano fechou hoje em queda de 0,26%, com a decisão dos investidores institucionais de realizar lucros depois da alta recorde de ontem. Os papéis da Samsung Electronics Co. caíram 2% e os da SK Telecom Co., 2,6%. A bolsa de Seul não funcionará amanhã em razão do feriado do Movimento pela Independência. Nas Filipinas, o índice local teve valorização de 0,18%. Em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 0,14%. A maior alta do dia foi Fanuc Ltd., seguida por outras fabricantes de máquinas. A perspectiva de que a produção do setor terá o maior aumento em 45 anos foi a propulsora das compras de papéis do setor. Mas os ganhos foram limitados pela realização de lucros, pois os investidores ficaram relutantes em manter as compras depois da alta de ontem. A bolsa de Taiwan não funcionou hoje por ser feriado nacional no país. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,67%; Indonésia: +0,09%; Malásia: +0,19%; Tailândia: +0,69% e Cingapura: +0,54%.