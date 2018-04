Bolsa da Argentina estará fechada hoje e amanhã A Bolsa de Valores de Buenos Aires estará fechada hoje e amanhã por causa do feriado bancário decretado pelo Banco Central da Argentina, que também suspendeu as transações cambiais do país. Os mercados de câmbio e bolsa deverão retomar as atividades na quarta-feira. Hoje e amanhã, os bancos locais estarão abertos para operações feitas em pesos, como pagamentos de pensão e salários. Leia o especial