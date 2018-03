Bolsa da Coréia do Sul cai 2,69% A bolsa sul-coreana fechou hoje em baixa de 2,69%, com programa de vendas no mercado futuro e a fala do presidente do banco central, que expressou pessimismo em relação à economia local. O Nikkei 225, do mercado japonês, sofreu retração de 0,38% em razão da realização de lucros, principalmente blue chips do setor de exportação. Em Manila, o pregão registrou alta no período da manhã, mas a falta de incentivos de compras reverteu a tendência e o mercado filipino fechou em baixa de 0,27%. Já Taiwan registrou sua terceira sessão consecutiva em alta, motivada pelo bom desempenho de Nova York ontem (Dow Jones: +1,42%; Nasdaq: +1,40%). O principal índice da bolsa local encerrou o dia com valorização de 1,73% com a expectativa de que a epidemia de Sars seja contida nas próximas semanas. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,35%; Indonésia: +0,30%; Malásia: +0,20%; Tailândia: +0,73% e Cingapura: -0,03%.