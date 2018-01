Bolsa da Coréia do Sul fecha em alta de 1,16% O mercado sul-coreano encerrou o pregão desta quinta-feira em alta de 1,16%, estimulado pelas compras no mercado futuro. Em Taiwan, a valorização de 0,59% foi segundo analistas, resultado de compras realizadas por fundos governamentais na última hora do pregão. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio caiu 0,99% pressionado por papéis do setor de tecnologia que caíram em razão de realização de lucros. A queda dos principais índices de Wall Street (Dow Jones: -0,06%; Nasdaq: -1,28%) também prejudicou o humor dos investidores no mercado japonês. Filipinas registrou sua terceira baixa consecutiva, fechando hoje em -0,44%. Os investidores continuam preocupados com os problemas econômicos enfrentados tanto pelo governo quanto pelas empresas do país. Não houve negociações hoje na Indonésia, Malásia e Tailândia por ser feriado nacional nestes países. No intervalo dos negócios, Hong Kong e Cingapura registravam queda de -0,08%.