Bolsa da Frankfurt fecha em queda de 1,70% A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 1,70%. Traders ouvidos pela Dow Jones disseram que o mercado foi pressionado pelos resultados da norte-americana Cisco Systems, pelo indicador de encomendas à indústria alemã, que mostrou uma queda inesperada, e pela incerteza quanto à perspectiva das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE). As ações do setor de tecnologia estavam entre as que mais caíram (Epcos -3,14%, Infineon -5,20%, SAP -4,15%, Siemens -3,24%).