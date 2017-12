Bolsa da indonésia fecha em +0,8% a despeito de terremoto A Bolsa da Indonésia fechou em alta, a despeito do terremoto que matou pelo menos 4 mil pessoas na cidade de Yogyakarta, na Província de Java. O índice Jacarta Composto subiu 10,73 pontos (0,8%), para fechar em 1.333,88 pontos, com a recuperação da rupia ante o dólar desencadeando um movimento de procura por ações de telecomunicações e blue chips do setor minerador. Segundo analistas o terremoto não deve tirar a economia indonésia dos trilhos do crescimento, já que Yogyakarta contribui com apenas 1,3% do produto doméstico bruto total anual do país e o custo de reconstrução esperado de US$ 100 milhões das áreas afetadas não deve pressionar o orçamento nacional. O governo da Indonésia prevê crescimento de 6,2% para 2006, um desempenho superior à expansão de 5,6% do ano anterior.