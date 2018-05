Bolsa da mocinha da novela faz sucesso no mundo real

SÃO PAULO - Na vitrine de produtos em que se transformaram as novelas, as peças de vestuário usadas pelas atrizes fazem sucesso no mundo real.

Em 'Amor à Vida', em cartaz no horário nobre da Globo, o destaque do momento é o guarda-roupas da protagonista Paloma, vivida por Paola Olievira, uma mulher jovem, bonita e filha do dono do hospital (interpretado por Antônio Fagundes).

Ela costuma desfilar com bolsas de couro da grife carioca Sophia Gomes. Com a exposição do produto na novela, a marca comemora o resultado em seu estande de vendas na feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios (Francal), que acontece nesta semana em São Paulo.

Segundo a sócia Ingrid Gomes, conseguir emplacar os acessórios na TV não foi fácil, mas hoje, essa é a maior publicidade da marca. "É muito difícil cair nas graças dos figurinistas", conta Ingrid. "Eles são muito exigentes e procuram produtos de qualidade".

No primeiro dia de evento, a bolsa modelo Docteur liderou o ranking de vendas e os pedidos de curto prazo já se esgotaram. Os preços das bolsas variam entre R$ 190 e R$ 700.

Outras marcas também despertaram o interesse de novas consumidoras ao compor o figurino de personagens de sucesso das tramas globais.

Em Salve Jorge, a consumista delegada Helô, interpretada por Giovanna Antonelli, lançou moda com suas calças pantalonas e a capa do celular em forma de soco inglês.

A bolsa amarela da grife americana Coach usada pela atriz também figurou na lista dos itens mais procurados pelos telespectadores.

Em Avenida Brasil, a atriz Adriana Esteves viveu Carminha, uma vilã com cara de madame que circulava pelo Rio de Janeiro na companhia de sua bolsa dourada Michael Kors. A bolsa pode custar até R$ 1 mil no Brasil.