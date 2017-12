Bolsa das Filipinas mantém otimismo e alta O mercado filipino encerrou mais uma vez em alta (+3,06%), estimulado pela expectativa de relaxamento da política monetária, que será definida hoje, e pelas palavras do presidente do Fed, Alan Greenspan, que disse que a economia mundial vai bem, apesar da possibilidade de a recuperação não ser tão rápida quanto o esperado. O índice Kospi subiu 0,52%, seguindo o resultado de Wall Street (Dow Jones: +0, 20%; Nasdaq: +0,81%). O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, fechou praticamente estável, com ligeira queda de 0,08%. As blue chips encerraram mistas depois de cinco dias com valorização. A maioria dos papéis do setor automotivo e bancário fechou em alta. Hong Kong e Taiwan não tiveram pregões hoje porque é feriado nacional nesses países. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Indonésia: +0,39%; Malásia: -0,38%; Tailândia: +2,01% e Cingapura: +1,44%.