Bolsa de Bangcoc se recupera e abre com alta de 8,9% A Bolsa de Valores da capital tailandesa abriu o pregão desta quarta-feira com uma forte alta de 8,9%, depois da queda registrada na véspera. A queda, a maior em pelo menos 19 anos, aconteceu após o Banco Central do país ter imposto uma espécie de tributo de saída para os investimentos que ficarem menos de um ano no país e forçou o governo a revogar as limitações impostas. O índice SET caiu 14,84%, o que para a bolsa representou uma descapitalização próxima aos US$ 23 bilhões. Poucas horas depois, o ministro das Finanças, Pridiyathorn Devakula, se reuniu em caráter de urgência com os diretores do Banco Nacional da Tailândia, e decidiu isentar dos controles os ativos financeiros de renda variável. A medida obrigava a reter 30% nas operações em divisa estrangeira superiores a US$ 20 mil por um ano, sem juros. O objetivo era conter a valorização do bat, que este ano subiu quase 16% em relação ao dólar. Segundo dados oficiais, desde novembro os investidores estrangeiros compraram bônus de dívida pública tailandesa no valor de mais de US$ 3,5 bilhões.