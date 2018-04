Bolsa de Buenos Aires continua fechada A Bolsa de Valores de Buenos Aires divulgou comunicado esta manhã informando que continuará fechada hoje. O comunicado diz que não haverá operação por falta de definições em relação à política monetária. Fontes do mercado explicam que a demora na compensação de cheques, as dificuldades para remessas e recebimentos de divisas externas e o fato de as operações bancárias como um todo não estarem totalmente normalizadas também são responsáveis pela manutenção do fechamento da bolsa. O comunicado da bolsa não informa se o pregão poderá reabrir amanhã. Leia o especial