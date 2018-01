Bolsa de Buenos Aires fecha em alta de 0,97% A Bolsa de Buenos Aires fechou em alta de 0,97%. O volume somou 14,7 milhões de pesos; 30 ações subiram, 21 caíram e 14 permaneceram inalteradas. Segundo analistas, o volume foi baixo e o mercado quase que ignorou os detalhes da operação de "swap" de US$ 3 bi, anunciados pelo governo no final da tarde. "Basicamente, a operação de troca já havia sido embutida nos preços", disse um trader local para explicar a falta de reação do mercado. As informações são da Dow Jones.