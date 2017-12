Bolsa de Buenos Aires sobe 3,17% e fecha em novo nível recorde O índice Merval, da Bolsa de Buenos Aires, subiu 38,33 pontos, ou 3,17%, para fechar em 1.246,51 pontos, alcançando nova máxima recorde. O volume somou 62 milhões de pesos. Até agora este ano, o Merval acumula uma valorização de 16,3% e os analistas atribuem tal desempenho aos investidores que não vêem outra opção a não ser colocarem seu dinheiro no mercado de ações, por causa da baixa taxa de juros dos certificados de depósitos e da estabilidade da taxa cambial. Apesar do feriado nos EUA (Martin Luther King Jr.), o mercado registrou um bom volume de negócios, que ficou concentrado nas ações locais. "Havia muito dinheiro local", disse Guido Tavelli, da corretora Tavelli & Cia. "Vamos ver amanhã, quando Wall Street reabrir, como nós estamos. Mas a certeza é que isso foi uma surpresa - normalmente há mais vendedores quando temos um final de semana prolongado, mas hoje o mercado cresceu", acrescentou. As informações são da Dow Jones.